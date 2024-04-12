Врач Саволюк рассказала, что некоторые овощи и фрукты спасают от укачивания в машине

В дорогу наедаться не рекомендуют, но для борьбы с приступами тошноты можно съесть овощи или фрукты. Главное, чтобы они были горькими, солеными или кислыми. Об этом в беседе с «Газетой.ру» рассказала врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк.

Тошнота, отрыжка, головокружение и неприятные пищевые ощущения возникают из-за активности блуждающего нерва в организме. Он проходит через систему ЖКТ, с чем и связаны характерные реакции. По словам врача, перед поездкой пассажирам или водителям можно съесть фрукт или овощ. Хороши в этом плане зеленые яблоки и морковь.

«Лучше всего снимает тошноту не сладкий вкус, а немного кислый или горько-соленый. Чтобы не усложнять себе жизнь, то советую заранее подготовить себе, например, нарезанную морковь и взять ее с собой в поездку. Это совсем не навредит человеку, а, наоборот, даже улучшит самочувствие», — подытожила врач.

Специалист отметила, что нежелательно в дороге употреблять жвачку, семечки или конфеты. Ошибочно люди полагают, что это помогает во время пути побороть тошноту.

Ранее сообщалось об овоще, который помогает бороться с депрессией.