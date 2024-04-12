Нужно лишь заправить маслом: какой овощ поможет выйти из депрессии

Выяснилось, что помидоры помогают справиться с депрессией и улучшить настроение. Об их пользе рассказал нутрициолог и фитнес-тренер Денис Сазонов.

По словам эксперта, в помидорах содержится витамин В6, который регулирует в организме уровень гормона счастья — серотонина. Также в томатах есть калий, который помогает снизить уровень стресса.

«В день лучше съедать один или два помидора, чтобы полезные вещества полностью усвоились. Особенно полезными они будут, заправленные подсолнечным или оливковым маслом», — уточняет эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Также Сазонов посоветовал запекать помидоры вместе с чесноком, потому что такое блюдо укрепит иммунитет.

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