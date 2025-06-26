Врач Шаповаленко сообщила о состоянии брошенного неадекватом на пол в Шереметьево ребенка

Двухлетний ребенок, которого оставили на полу в аэропорту Шереметьево, сейчас находится в отделении интенсивной терапии, где его поддерживают с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких. О состоянии малыша агентству Sputnik сообщила Татьяна Шаповаленко, главный врач Детского клинического центра имени Рошаля.

В ходе магнитно-резонансной томографии были обнаружены очаги ушиба, но серьезных повреждений мозговых структур не выявлено.

Ребенок находится на искусственной вентиляции легких в состоянии медикаментозного сна. Ему проводится лечение, направленное на уменьшение отёка.

«Мы пока даем такой, знаете, спокойный прогноз по его восстановлению и выздоровлению. Мы очень на это надеемся», — отметила Шаповаленко.

Напомним, что мужчина, который ударил в минувший вторник, 24 июня, мальчика о пол, находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 31-летний гражданин Республики Беларусь в течение месяца работал в Каире, где занимался установкой металлических конструкций. Мотивы его поступка остаются неясными.

Ранее сообщалось, что напавшему на ребенка в Шереметьево мужчине предъявили обвинение.