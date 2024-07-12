Врач Толмасова: продукты с сочетанием углеводов и жиров самые вредные для фигуры

Врач-эндокринолог Анжела Толмасова в беседе с «Газетой.ру» рассказала про самые вредные для фигуры продукты и их заменители.

Углеводы, жиры, соль и сахар — главные враги фигуры. Когда эти компоненты соединяются вместе, они наносят колоссальный вред здоровью и помогают набирать лишний вес. В частности, это различные колбасы, сардельки, бекон, сосиски и продукты глубокой переработки. По словам Толмасовой, важно их заменить на полезную пищу, например, включить в рацион больше овощей, злаков, орехов, семян и фруктов.

От перечисленных вредных продуктов желательно отказаться, либо ограничить их потребление.

«Эти продукты богаты калориями и солями. Они повышают риск возникновения заболеваний сердца, так как влияют на уровень холестерина и артериального давления. Более того, Всемирная организация здравоохранения относит эти продукты к канцерогенам, то есть продуктам способным провоцировать онкологические заболевания. Их можно заменить на нежирные белки, например постные сорта телятины, куриные грудки или тофу», — отметила медик.

Сладкие соки и газировки специалист советует заменить на лимонную или фруктовую воду, травяные чаи и домашние морсы. Это сохранит и фигуру и зубную эмаль. Белый хлеб нужно заменить на продукт из цельного зерна, так как в нем больше витаминов, клетчатки и минералов.

Картофель фри также желательно забыть. Его врач советует поменять на жареный нут, сухофрукты или чипсы из морских водорослей, где полно полезных элементов. В случае, если без картошки питаться не хочется, то предпочтительнее запекать блюдо, а не жарить.

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