Диетолог Дианова назвала способы питаться находу и оставаться стройным человеком
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Жизнь современного человека полна суеты и динамики, что нередко оставляет мало времени на полноценный обед дома. Диетолог Нурия Дианова рассказала, как правильно питаться вне дома или на ходу. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
По ее словам, если человек питается вне дома, ему необходимо руководствоваться так называемым принципом тарелки. Такой принцип не позволяет переесть и не дает переборщить с конкретным компонентом. Принцип тарелки следующий: половину тарелки занимают овощи и фрукты, четверть – белки, и еще одну четверть – углеводы.
Эксперт добавила, что также важно планирование питания. Оно должно быть полноценным, содержать белки, овощи, а также не стоит забывать про напитки. Кофе с собой не так страшно и отравиться от него невозможно, однако не следует везде употреблять газированные напитки, в крайнем случае можно переключиться на квас.
По ее мнению, в рабочее время следует устроить себе хотя бы два перекуса, которые должны содержать творог, банан, орехи, морковь, сельдерей и хумус, являющийся универсальным, сытным и полезным продуктом. Однако хлеб с ними сочетать не стоит и лучше заменить его на тонкие хлебцы.