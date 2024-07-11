Диетолог Дианова назвала способы питаться находу и оставаться стройным человеком

Жизнь современного человека полна суеты и динамики, что нередко оставляет мало времени на полноценный обед дома. Диетолог Нурия Дианова рассказала, как правильно питаться вне дома или на ходу. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По ее словам, если человек питается вне дома, ему необходимо руководствоваться так называемым принципом тарелки. Такой принцип не позволяет переесть и не дает переборщить с конкретным компонентом. Принцип тарелки следующий: половину тарелки занимают овощи и фрукты, четверть – белки, и еще одну четверть – углеводы.

Эксперт добавила, что также важно планирование питания. Оно должно быть полноценным, содержать белки, овощи, а также не стоит забывать про напитки. Кофе с собой не так страшно и отравиться от него невозможно, однако не следует везде употреблять газированные напитки, в крайнем случае можно переключиться на квас.

По ее мнению, в рабочее время следует устроить себе хотя бы два перекуса, которые должны содержать творог, банан, орехи, морковь, сельдерей и хумус, являющийся универсальным, сытным и полезным продуктом. Однако хлеб с ними сочетать не стоит и лучше заменить его на тонкие хлебцы.