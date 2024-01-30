Врачи в Дмитрове удалили пациентке опухоль яичника размером с мяч

В гинекологическое отделение Дмитровской больницы в тяжелом состоянии поступила 74-летняя пациентка, она жаловалась на одышку, тошноту и острую боль в области живота. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Врачи провели обследование и выявили у нее цистаденому яичника. Это доброкачественная опухоль кистозного строения.

«В экстренном порядке мы приступили к выполнению операции. Под общим наркозом мы удалили цистаденому размером более 30 сантиметров. Послеоперационный период протекал без осложнений», — рассказала исполняющая обязанности заведующего гинекологическим отделением Вероника Сухачева.

Сейчас женщина проходит реабилитацию, вскоре она сможет вернуться к полноценной жизни. Медицинские специалисты напоминают, что выявить патологии на ранней стадии поможет регулярное прохождение профосмотров и диспансеризации.

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