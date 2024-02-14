Врачи в Долгопрудном прооперировали пациента с оторванной ушной раковиной

В приемное отделение Долгопрудненской больницы поступил 59-летний пациент с практически полностью оторванной ушной раковиной, ухо он повредил в результате бытовой травмы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Повреждение он получил неделю назад, за это время рана начала инфицироваться, что грозило некрозом и возможной потерей органа. Мужчину экстренно госпитализировали в отделение офтальмологии и оториноларингологии для проведения операции.

«Во время оперативного вмешательства мы провели пластическую реконструкцию ушной раковины и вывели дренажи для оттока гнойного содержимого. В результате операции нам удалось не просто спасти то, что осталось от органа, но и полностью восстановить форму ушной раковины и вернуть ей практически изначальный вид. Несмотря на серьезное повреждение, пациент не утратил слух», — рассказала хирург-отоларинголог Долгопрудненской больницы Елизавета Ершова.

В ведомстве добавили, что мужчина после проведенного хирургического вмешательства чувствует себя хорошо. Его уже выписали на амбулаторное лечение.

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