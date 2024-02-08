Врачи в Долгопрудном спасли мужчину с язвой, поразившей почти весь желудок

В Долгопрудненскую больницу доставили 60-летнего мужчину с признаками анемии и сильными болями в животе, обследование выявило у него внутреннее кровотечение, исходившее из язвы желудка. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Врачи выяснили, что язва поразила почти весь орган и могла распространиться на поджелудочную железу, печень, желчный пузырь, сальник. Данная проблема мучила пациента на протяжении полугода, однако, к медицинским специалистам он не обращался. Его перевели в отделение реанимации, остановили кровотечение и сделали переливание крови. После этого врачи провели резекцию желудка, в ходе которой оставили только 1/6 его часть.

«Соединили желудок с поджелудочной железой и другими частями желудочно-кишечного тракта. Операция прошла успешно и заняла 4 часа. После пациент был направлен в отделение реанимации, где получал внутривенное питание. Затем, когда состояние пациента полностью стабилизировалось, он был переведен в палату хирургического отделения, где уже мог принимать пищу самостоятельно», — рассказал заведующий хирургическим отделением Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.

Сейчас пациента уже выписали на амбулаторное лечение. Врачи напомнили о необходимости вовремя обращаться к специалистам, поскольку заболевания, выявленные на ранней стадии, лучше поддаются лечению.

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