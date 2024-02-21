Врачи в Долгопрудном спасли мужчину с сальмонеллезом после употребления сырых яиц

В Долгопрудненскую больницу доставили 64-летнего пациента, который жаловался на рвоту, головокружение, частый жидкий стул, сильную слабость и низкое артериальное давление. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Врачи выявили у пациента сальмонеллез — сильнейшую кишечную инфекцию, которая привела к нарушению функции почек. Отравление произошло после того, как мужчина съел сырые яйца. Его госпитализировали в отделение реанимации.

«Мы приняли решение провести курс внепочечного очищения крови — гемодиализа. Пациенту была проведена интенсивная комплексная дезинтоксикационная и антибактериальная терапия. Нормальный уровень артериального давления приходилось поддерживать специальными препаратами», — рассказала врач-нефролог, заведующая отделением гемодиализа и клинической трансфузиологии Ирина Манина.

Совместные усилия врачей позволили спасти мужчину, его жизни ничего не угрожает. Функцию его почек удалось восстановить. Сейчас его уже выписали на амбулаторное лечение.

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