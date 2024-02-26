Врачи в Дубне спасли мужчину с разрывом пищевода

Специалисты Дубненской больницы спасли мужчину в возрасте 73 лет с разрывом пищевода. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили жителя, который жаловался на загрудинную боль и рвоту. В ходе обследования медики обнаружили у пациента разрыв пищевода, что грозило летальным исходом.

Мужчину экстренно прооперировали. В ходе операции врачи провели дренирование средостения и плевральной полости, чтобы устранить гной. После этого в желудок установили гастростому. Состояние пациента было осложнено сепсисом, гнойным медиастенитом, синдромом дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

После операции мужчину перевели в отделение реанимации, где провели ему интенсивную терапию. В общей сложности пациент провел в больнице полтора месяца. Сейчас он чувствует себя хорошо и может самостоятельно принимать пищу.

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