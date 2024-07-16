Врачи в Истре спасли пациента с ножевым ранением в сердце

Врачи Истринской больницы спасли 27-летнего мужчину с ножевым ранением в сердце. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что после обследования в приемном покое пациента экстренно доставили в операционную, где ему провели хирургическую обработку и ревизию колото-резаных ран.

«В ходе операции было обнаружено, что след от ранения проходил через сердечную мышцу в желудочек сердца, откуда продолжалось кровотечение. Мы ушили раны сердца и легкого, которое также было повреждено. Операция длилась около часа и прошла успешно», — рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Альберт Тинис.

Сейчас мужчину уже выписали, его самочувствие в норме. Он поблагодарил медицинских работников за то, что они спасли ему жизнь.

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