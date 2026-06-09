Врачи в Москве восстановили колени пациента без полной замены суставов

Специалисты больницы имени А. К. Ерамишанцева провели уникальную операцию 50-летнему мужчине, который поступил с жалобами на сильные боли в ногах. Как сообщила пресс-служба столичного Депздрава, диагностика показала, что внутренняя часть обоих коленных суставов пациента оказалась разрушена.

Перед операцией медики выполнили МРТ и рентген, которые подтвердили, что полностью менять суставы нет необходимости. Заведующий отделением Ваагн Папоян рассказал, что было принято решение об одномыщелковом эндопротезировании — щадящем методе лечения, позволяющем сохранить связки и здоровые ткани. Всего провели две операции: на левое и правое колено.

В настоящее время пациент чувствует себя хорошо. Он проходит реабилитацию, чтобы полностью восстановиться и вернуться к привычной жизни.