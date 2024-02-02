Врачи в Подольске спасли от кровопотери 95-летнюю пациентку

В Подольскую больницу в приемное отделение в экстренном порядке поступила 95-летняя женщина, у которой заподозрили желудочно-кишечное кровотечение. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Среди симптомов у пациентки были тахикардия, бледность кожных покровов, повышенное потоотделение и спутанное сознание. Ее госпитализировали в хирургическое отделение для наблюдения, обследования и дальнейшего лечения, однако там у нее началась рвота с кровью. В связи с этим хирурги провели ей обследование.

«В ходе исследования был выявлен источник струйного кровотечения — язва. Для спасения пациентки был выполнен эндоскопический гемостаз — метод, позволяющий удалить пораженные участки слизистой и одновременно прижечь кровеносные сосуды. В результате слаженных действий кровотечение было остановлено, состояние пациентки стабилизировано», — рассказал врач-хирург Подольской больницы Максим Караткевич.

В связи с тем, что женщина потеряла много крови, ее оставили в реанимации еще на несколько дней. Там ей перелили более двух литров крови. Сейчас пациентку уже выписали из стационара под наблюдение участкового терапевта.

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