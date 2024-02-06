Врачи в Пушкино провели первую слухоулучшающую операцию

В ЛОР-отделение Пушкинской больницы имени профессора Розанова В.Н. поступил 44-летний мужчина, у которого на протяжении последних лет наблюдалось снижение слуха. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Врачи провели обследование и выявили у него отверстие в барабанной перепонке, которое приводило к ухудшению слуха и частым отитам. Специалисты приняли решение провести пациенту тимпанопластику — реконструкцию поврежденной перепонки с использованием собственного трансплантата.

«Мы взяли фрагмент козелка-хрящевого выступа у основания ушной раковины и закрыли им дефект перепонки. Такая микрохирургическая слухоулучшающая операция проведена в нашей больнице впервые, вмешательство прошло успешно и заняло около часа», — рассказал заведующий лор-отделения Пушкинской больницы Богдан Кулешов.

В ведомстве добавили, что мужчина после операции чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.

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