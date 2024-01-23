Врачи в Пушкино удалили пациентке шестикилограммовую миому матки

«Иногда женщины поступают в стационар буквально как восковые, настолько велика потеря крови. И хотя у нас в приоритете органосберегающие операции, в таких случаях мы не можем рисковать и идем на удаление матки. <...> К тому же, опухоль соответствовала сроку беременности 22 недели и весила почти шесть килограмм», — рассказала заведующая гинекологическим отделением Елена Габасова.

Миома является самой распространенной опухолью в женской половой сфере, она может развиться в репродуктивном возрасте. При быстром росте миоматозных узлов опухоль может переродиться из доброкачественной в злокачественную форму, предупреждают врачи. Пациентке в Пушкино провели лапаратомию, в ходе которой была удалена матка, придатки с одной стороны и частично — с другой. Сейчас ее уже выписали на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.