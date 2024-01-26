Врачи в Щелково спасли пациентку, которая едва не довела себя до остановки сердца, занимаясь самолечением

В кардиологическое отделение Щелковской больницы поступила 69-летняя женщина, которая жаловалась на нарушение ритма сердца, тяжесть и судороги в ногах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Врачи выяснили, что для борьбы с этими симптомами пациентка самостоятельно решила добавить в свой рацион больше продуктов, содержащих калий, а также принимала лекарственные препараты. Обследование показало, что калий в ее организме в два раза превышает норму, что грозит остановкой сердца или параличом дыхания.

«Пациентке была проведена инфузионная терапия — метод лечения, при котором лекарственные препараты вводятся непосредственно в кровь пациента через внутривенное введение. И диуретическая терапия, направленная на повышение выведения из организма лишней жидкости и солей. Через 10 дней анализ пришел в норму», — рассказала заведующая отделением дневного стационара кардиологического профиля Щелковской больницы Екатерина Чурсина.

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