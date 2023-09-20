Врачи в Сергиевом Посаде спасли женщину в тяжелом состоянии после укуса змеи

Специалисты Сергиево-Посадской больницы спасли женщину, которую на дачном участке укусила змея. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

В учреждение доставили женщину в возрасте шестидесяти лет в тяжелом состоянии. Выяснилось, что шестью часами ранее ее укусила змея. Укус был небольшим, и болезненные ощущения отсутствовали, поэтому женщина не обратилась за помощью медиков сразу после случившегося.

На момент поступления в больницу у пациентки возникла боль, отекла нога, поднялось давление до 190/100. Врачи назначили ей детоксикационную терапию, провели ряд анализов и выполнили дуплексное сканирование вен нижних конечностей. После этого женщине ввели противостолбнячную сыворотку.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали.

Врачи напоминают, что, отправляясь на прогулку в лес, следует надеть высокие резиновые сапоги и плотную одежду. Во время прогулки рекомендуется раздвигать палкой траву перед собой. В случае укуса змеи следует незамедлительно обратиться в больницу.

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