Врачи в Сергиевом Посаде спасли женщину в тяжелом состоянии после укуса змеи
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Специалисты Сергиево-Посадской больницы спасли женщину, которую на дачном участке укусила змея. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В учреждение доставили женщину в возрасте шестидесяти лет в тяжелом состоянии. Выяснилось, что шестью часами ранее ее укусила змея. Укус был небольшим, и болезненные ощущения отсутствовали, поэтому женщина не обратилась за помощью медиков сразу после случившегося.
На момент поступления в больницу у пациентки возникла боль, отекла нога, поднялось давление до 190/100. Врачи назначили ей детоксикационную терапию, провели ряд анализов и выполнили дуплексное сканирование вен нижних конечностей. После этого женщине ввели противостолбнячную сыворотку.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали.
Врачи напоминают, что, отправляясь на прогулку в лес, следует надеть высокие резиновые сапоги и плотную одежду. Во время прогулки рекомендуется раздвигать палкой траву перед собой. В случае укуса змеи следует незамедлительно обратиться в больницу.
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