Врачи в Солнечногорске спасли мужчину со стрелой в голове

Специалисты Солнечногорской областной больницы спасли мужчину со стрелой в голове, сообщили в Минздраве Подмосковья. Пациенту провели сложную нейрохирургическую операцию.

В учреждение поступил мужчина в возрасте тридцати восьми лет, которому в голову попала стрела от арбалета. В ходе обследования врачи установили, что она заходит в вещество головного мозга.

Пациента экстренно направили в операционную. Стрелу извлекали через небольшой доступ. По словам врачей, это затрудняло визуализацию зоны повреждения. В ходе операции у пациента выявили кровотечение из сосудов мозга, что потребовало применения операционного микроскопа.

Фото: [ Министерство здравоохранения МО ]

Операция длилась около часа и прошла успешно. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Врачи рассказали, что неврологических осложнений у пациента нет.

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