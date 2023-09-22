Врачи в Солнечногорске спасли мужчину со стрелой в голове
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Специалисты Солнечногорской областной больницы спасли мужчину со стрелой в голове, сообщили в Минздраве Подмосковья. Пациенту провели сложную нейрохирургическую операцию.
В учреждение поступил мужчина в возрасте тридцати восьми лет, которому в голову попала стрела от арбалета. В ходе обследования врачи установили, что она заходит в вещество головного мозга.
Пациента экстренно направили в операционную. Стрелу извлекали через небольшой доступ. По словам врачей, это затрудняло визуализацию зоны повреждения. В ходе операции у пациента выявили кровотечение из сосудов мозга, что потребовало применения операционного микроскопа.
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Операция длилась около часа и прошла успешно. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Врачи рассказали, что неврологических осложнений у пациента нет.
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