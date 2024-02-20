Врачи в Солнечногорске спасли пациента с гематомой и отеком мозга

В Солнечногорскую больницу в состоянии комы поступил 44-летний пациент, соседи нашли его около подъезда жилого дома без сознания. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Врачи провели обследование и выявили у мужчины большую гематому левого полушария, а также выраженный отек головного мозга. В экстренном порядке было решено проводить трепанацию височно-лобно-теменной области.

«Под контролем хирургического микроскопа мы удалили внутримозговую гематому и провели манипуляции по остановке кровотечения и по профилактике нарастающего отека головного мозга. Операция прошла успешно и заняла 3,5 часа. На вторые сутки после операции пациент был переведен в нейрохирургическое отделение», — рассказала нейрохирург Солнечногорской больницы Любовь Горнаева.

Мужчина уже находится в сознании, он чувствует себя хорошо. Вскоре он сможет вернуться к нормальной жизни и будет выписан на амбулаторное лечение.

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