Временный мост построили в деревне Кутьино под Подольском на месте обрушившегося

В деревне Кутьино под Подольском в сжатые сроки построили на месте обрушившегося моста построили временный, соответствующее поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сообщил и. о. генерального директора ГБУ МО «Мосавтодор» Алексей Трутнев.

По его словам, объект возвели за три месяца, его протяженность — 78 погонных метров, ширина — 10,5 метров. На открытии временного моста присутствовали глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, жители поселка Дубровицы, деревни Кутьино.

«Работы по временному мосту завершены. Сейчас приступаем к проектированию основной конструкции, готовим новый проект с расчетом, что по будущему мосту смогут ездить не только автобусы малого класса, но также среднего, а возможно и большого», — сказал глава округа.

Жительница Дубровиц Анна Спришевская, в свою очередь, призналась, что рада открытию временного моста, потому что до этого ей приходилось добираться в Кутьино в объезд. Открытие объекта позволит сократить время в пути до шести минут.

Напомним, что обрушение моста произошла в ноябре 2023 года, в результате пострадала женщина. Ей была оказали необходимую помощь и подарили новый автомобиль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.