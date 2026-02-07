ВРИП главы Химок приехала к жителям дома в Старых Химках после жалоб на отопление
ВРИП главы Химок Федотова лично разобралась с отоплением в доме на Энгельса
Фото: [телеграм-канал ВРИП главы Химок Инны Федотовой]
Временно исполняющий полномочия (ВРИП) главы городского округа Химки Инна Федотова посетила дом №20 на улице Энгельса в районе Старые Химки после жалоб от его жителей. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
Поводом для визита стали массовые обращения граждан. Жильцы жаловались на систематические отключения отопления и перебои в подаче горячей воды.
«По всему дому, где наблюдались точечные проблемы, сотрудники управляющей компании развоздушили стояки. До вечера текущего дня жалоб по данному адресу не наблюдаем», — написала Федотова.
ВРИП главы Химок также лично встретилась с жителями, чтобы выслушать их и уточнить дополнительные пожелания и вопросы, не ограничиваясь только темами тепла и воды. Все проблемы были взяты в работу.
Ранее сообщалось, что в Химках ночью провели масштабные работы по ночной уборке и вывозу снега.