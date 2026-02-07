В Химках идут масштабные работы по ночной уборке и вывозу снега

В Химках продолжаются работы по зимнему содержанию дорог. В ночную смену дорожные службы проводили уборку снега на ключевых магистралях в разных районах, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Основные работы велись в Новых Химках, где расчищали улицы Лавочкина, Молодежную и Юбилейный проспект. Параллельно специалисты обработали противогололедными материалами улицы Ивановская, Усадебная и Заречная в Новогорске.

В Фирсановке были приведены в порядок Московская улица и улица Мцыри, также работы проведены в микрорайоне Планерная.

Как сообщили в дорожной службе, работы ведутся в круглосуточном режиме. После завершения этапа расчистки и обработки бригады приступили к следующей задаче — вывозу образовавшихся снежных валов.

