В Химках идут масштабные работы по ночной уборке и вывозу снега
В Химках ночью убирали снег на улицах Лавочкина, Молодежной и Юбилейном
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Химки]
В Химках продолжаются работы по зимнему содержанию дорог. В ночную смену дорожные службы проводили уборку снега на ключевых магистралях в разных районах, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Основные работы велись в Новых Химках, где расчищали улицы Лавочкина, Молодежную и Юбилейный проспект. Параллельно специалисты обработали противогололедными материалами улицы Ивановская, Усадебная и Заречная в Новогорске.
В Фирсановке были приведены в порядок Московская улица и улица Мцыри, также работы проведены в микрорайоне Планерная.
Как сообщили в дорожной службе, работы ведутся в круглосуточном режиме. После завершения этапа расчистки и обработки бригады приступили к следующей задаче — вывозу образовавшихся снежных валов.
