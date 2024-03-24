ВС РФ поразили энергообъект в Никопольском районе под Днепропетровском

По словам главы областной военной администрации Сергея Лысака, в результате произошедшего без света сейчас сидять около 9,5 тысячи местных жителей. При этом, как утверждает он, энергоснабжение в районе якобы восстановлено.

«В Никопольском районе… поврежден энергообъект. Без света остались более 3 тысяч абонентов в Никополе и более 6,4 тысячи в районе», — написал Лысак в своем аккаунте в соцсетях.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее мы писали, что российские войска всю ночь «утюжили» ракетами Львовскую область, выводя там из строя военную инфраструктуру ВСУ.