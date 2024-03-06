ВС РФ продолжают «полировать» аэродром Староконстантинов на западе Украины — СМИ

Сильная канонада в настоящее время звучит в районе военного аэродрома ВСУ в Староконстантинове. По предварительной информации, там сильный пожар, полыхает один из боевых самолетов ВС Украины.

«На Украине продолжаются ночные прилеты ВС РФ. В Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы», — приводится в публикации УНИАН.

Кроме того, взрывы зафиксированы в Тернопольской и Ровненской областях, а также Сумской области на севере Украины.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее мы писали о серии взрывов под Киевом. В 13 областях Украины объявлена воздушная тревога.