ВС РФ сворачивают Кривой Рог в бараний: в городе во всю «хозяйничают» российские «Герани»

Отмечается, что, помимо ракетных атак, над Кривым Рогом кружат российские ударные беспилотники «Герань-2».

«В Кривом Роге сильные взрывы. Работает ПВО», — приводится в публикациях.

Воздушная тревога также ревет во многих южных и центральных украинских областях, среди которых и Киевская.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Накануне мы сообщали, что в небо были подняты сразу девять российских стратегических бомбардировщиков Ту-95. После чего на практически всей территорией Украины была объявлена воздушная тревога.