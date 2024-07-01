ВС РФ ударили по «аэродрому подскока» ВСУ Канатово в Кировограде

Армия России нанесла ракетный удар по находящемуся в Кировограде аэродрому Канатово в Кировограде, где могут базироваться ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Ссылаясь на своих кировоградских коллег Лебедев отметил, что Канатово используется украинскими военными для пополнения боекомплекта, временной стоянки и обслуживания самолетов в качестве «аэродрома подскока».

«По данным подполья, на аэродроме есть действующая казарма, хранилище ГСМ, а впритык к аэродрому находится бомбово-ракетный арсенал, построенный еще в СССР и хорошо укрепленный, арсенал работает и принимает грузы, — написал Лебедев.

Он добавил, что именно с Канатово были неоднократные вылеты украинских военных самолетов для нанесения ударов по Запорожской области и Крыму.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео удара ОТРК «Искандер-М» по населенному пункту Украинка у Запорожской области. Там на станции в момент ракетной атаки ВС РФ происходила разгрузка железнодорожного эшелона с военной техникой для украинской армии, в том числе переданной Киеву странами Запада.