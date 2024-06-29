Меткий «Искандер» разбомбил эшелон с западной техникой для ВСУ в Запорожской области

Минобороны РФ опубликовало в своем аккаунте в соцсетях видео удара ОТРК «Искандер-М» по населенному пункту Украинка у Запорожской области, который произошел накануне в субботу, 29 июня.

Сообщается,что там на станции в момент ракетной атаки ВС РФ аккурат происходила разгрузка железнодорожного эшелона с военной техникой для украинской армии, в том числе переданной Киеву странами Запада.

«В результате удара уничтожены: личный состав ВСУ, бронетранспортёры M113 производства США, топливозаправщики, ЗРК «Бук-М1», БМП-2 и другие виды грузового и автомобильного транспорта», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Украинская сторона пока произошедшее под Запорожьем никак не комментировала и не подтверждала.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.