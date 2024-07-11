Все базы хранения коммунальной техники проверили в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели осмотр всей спецтехники, которая хранится на базах во всех округах, чтобы проанализировать оснащенность и оценить предварительную готовность муниципалитетов к зимнему сезону. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Всего на территории Московской области расположено порядка 150 баз коммунальной техники. Они включают в себя более 15 видов транспорта, среди них: самосвалы, погрузчики и дорожные машины», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
По его словам, инспекторы указали МБУ на недостатки в содержании техники, чтобы они своевременно устранили их. В ведомстве уточнили, что наиболее укомплектованные техникой базы находятся в Подольске, Истре, Серпухове, Одинцове, Красногорске и Балашихе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.