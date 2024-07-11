Все базы хранения коммунальной техники проверили в Подмосковье

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели осмотр всей спецтехники, которая хранится на базах во всех округах, чтобы проанализировать оснащенность и оценить предварительную готовность муниципалитетов к зимнему сезону. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.