«Все будут понимать, чей пес напал на ребенка»: омбудсмен Мишонова предложила создать единый реестр заводчиков собак

В России необходимо усилить контроль за выгулом и разведением собак, чтобы они реже нападали на людей. Решение наболевшей проблемы предложила Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. По ее мнению, нужно чипировать всех собак и создать единый реестр их заводчиков.

На федеральном уровне, по словам омбудсмена, в целом эту позицию поддерживают. На недавнем заседании рабочей группы в аппарате Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка большинство экспертов выступали за введение такого реестра.

«Многие участники мероприятия поддержали чипирование собак, введение налога на их содержание, повышение ответственности хозяев за своих животных – в том числе за их бесконтрольное размножение», — уточнила Мишонова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Детский омбудсмен считает, что государство должно контролировать разведение собак, чтобы снизить риск брака породы, появления особей с нарушениями психики, генетическими болезнями и прочими опасными проявлениями.

«И с этого нужно начинать. Когда будет единый реестр, все будут понимать, чья собака гуляет без намордника и поводка, чья собака оказалась на улице, чей пес напал на ребенка, и кто несет за него ответственность», — отметила Мишонова.

Сейчас, уточнила собеседница, установить это можно редко. Поэтому Мишонова надеется, что упомянутые меры помогут снизить статистику травм из-за нападений собак.

«По нашей статистике, большинство покусанных людей страдают именно от домашних питомцев. С начала года мы насчитали в Подмосковье порядка 30 случаев нападений на ребенка. Только треть из них приходится на бездомных собак», — пояснила омбудсмен.

Бродячим же животным, добавила Мишонова, не место на улицах. Она считает, что их нужно содержать в приюте, а агрессивных особей — навсегда изолировать от общества.

Одобрил инициативу чипирований и создания реестра также юрист Виктор Потапов. При этом, по его словам, недавние изменения в КоАП РФ, предполагающие штрафы до трех тыс. рублей за выгул потенциально опасных собак в общественных местах без намордника и поводка, не решают проблему в полной мере.

«Штрафы будут применяться только относительно потенциально опасных собак (бульдог, амбульдог, волкособ и другие), но ради справедливости стоит отметить, что и менее «опасные» собаки могут нанести серьезные психологические и физические травмы», — отметил Потапов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее выяснилось, как еще можно бороться с нападениями собак на людей.