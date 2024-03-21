Все чат-боты Подмосковья теперь доступны в одном разделе на регпортале

В Подмосковье запустили навигатор по цифровым помощникам, теперь все чат-боты собраны в одном разделе на региональном портале госуслуг.

Новый раздел на регпортале называется «Навигатор по чат-ботам Подмосковья». Воспользоваться сервисом можно даже без авторизации, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, на странице навигатора доступно свыше десяти чат-ботов региона, включая «Анна», «Мы рядом», «Предложить новость ГУРБ», «Предприниматель Подмосковья» и «Служба технической поддержки Минздрава»

В ведомстве напомнили, что цифровые помощники позволяют моментально получать сведения о государственных сервисах и услугах, в том числе о работе поликлиник, МФЦ, графике отключения горячей воды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что цифровизация сокращает время реагирования на обращения жителей и нештатные ситуации.