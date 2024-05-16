Все горимые участки, примыкающие к лесному фонду, проверили в Подмосковье

В Подмосковье в рамках мероприятия «Смежник» проверили все горимые участки, которые примыкают к лесному фонду региона, работу проводили для предупреждения возникновения возгораний и снижения пожарной опасности в лесу. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«В этом году в связи с прогнозируемым жарким и сухим летом мероприятие было начато почти на месяц раньше обычного — практически сразу после схода снежного покрова. Было проведено более 3,7 тысячи патрулирований и обследовано почти семь тысяч участков на границах лесного фонда», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

По его словам, специалистам удалось выявить более 1,5 тысячи нарушений лесного законодательства. Напомним, что собственники земельных участков, граничащих с лесным фондом, должны обеспечить их очистку от горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от границ леса. Кроме того, они могут отделить их противопожарной минерализованной полосой шириной 1,4 метра или иным противопожарным барьером. За нарушение этих правил им может грозить административный штраф или лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.