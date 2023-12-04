В МГУ создали нейросеть с «долговременной» человеческой памятью

Как пишет «Газета.ру» , новые нейросетевые модели памяти были созданы в рамках гранта «Мозг и информация: от естественного интеллекта к искусственному». По словам ректора университета, академика РАН Виктора Садовничего, они напоминают человеческую память.

Таким образом, разработанная «модель памяти позволяет обучать алгоритмы так, что срабатывает долговременная память». К слову, ранее для программ это в принципе было невозможно. А данная нейросеть способна искать и сохранять в своей памяти «зависимости между далеко разнесенными во времени событиями».

Такая разработка может оказаться полезной для ученых, ведь с помощью нее возможно понять, как происходит кодирование информации в человеческой нервной системе.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что искусственный интеллект поможет школьникам Подмосковья подготовиться к ЕГЭ по информатике.