«Все сошлось»: эзотерик рассказал, что спровоцировало гибель диггеров в Москве

Спасатели нашли тела всех восьми диггеров, погибших на экскурсии по коллекторам во время дождя в Москве. Об этом сообщил ТАСС . Поисковая операция завершена.

Спасатели нашли тела всех восьми диггеров, погибших на экскурсии по коллекторам во время дождя в Москве. Об этом сообщил ТАСС. Поисковая операция завершена.

«Август — достаточно травматический месяц, если рассматривать с точки зрения астрологических моментов. По китайской астрологии это месяц достаточно сильного металла. Повышается риск крушений, аварий, смертей, которые могут быть связаны в том числе с погружением в какие-то люки, канализационные системы, с подземными экскурсиями», — подчеркнул Гришин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В рискованный и травмоопасный месяц нужно быть аккуратнее, продолжил собеседник. Однако, по его словам, какого-то явного магического флера в случившейся трагедии нет.

«Энергия месяца могла отразиться на этой истории, но, если брать конкретно по персоналиям, злой рок никого не преследовал. Здесь нет момента проклятия. Просто неудачное стечение обстоятельств в неблагоприятный месяц для подобного рода занятий. Все сошлось», — подчеркнул Гришин.

Ранее спелеолог раскрыл роковую ошибку, которую совершили погибшие на экскурсии по коллекторам Москвы.