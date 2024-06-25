Всероссийская ярмарка трудоустройства стартовала в Московской области

В Подмосковье стартовал федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», она охватит 18 городов региона. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Мероприятие началось в Ступино в Ледовом дворце имени Боброва. На открытии мероприятия присутствовали заместитель министра социального развития Московской области Лариса Туманова, депутат Московской областной думы Андрей Голубев, директор областного Центра занятости Светлана Скородумова, а также глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

«Мы уже второй год проводим Всероссийскую ярмарку вакансий, мероприятие показало свою значимость и эффективность. <…> Желаю соискателям найти работу мечты, а организациям — работников мечты», — сказала Туманова.

Светлана Скородумова уточнила, что на ярмарке представлены 45 организаций и 392 вакансии. У посетителей мероприятия также была возможность посетить мастер-класс «Эффективное резюме», тренинг «Как ставить цели, чтобы захотелось к ним идти» от профессионального коуча Ксении Ким. Помимо этого, на площадке прошел круглый стол «Взаимодействие образовательных учреждений и предприятий региона с целью построения эффективных карьерных треков трудоустройства выпускников и привлечения молодых кадров».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.