Всероссийскую ярмарку трудоустройства проведут в Подмосковье

В Подмосковье 11 марта проведут Всероссийскую ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей», она будет проходить на территории особой экономической зоны «Дубна». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках мероприятия около 40 работодателей-представителей предприятий Подмосковья расскажут участникам о доступных вакансиях. Кроме того, посетители смогут пообщаться с представителями крупных предприятий и компаний, познакомиться с программами обучения и карьерного роста и не только. Для участия нужно заполнить анкету по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.