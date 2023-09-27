«Вспомним историю с наркотиками»: выяснилось, зачем Бритни Спирс показывает странные танцы с ножами

Странные танцы Бритни Спирс уже становятся интернет-мемом. Совсем недавно звезда опубликовала кадры хореографического этюда, который исполнила с ножами. Психолог Сергей Костеренко попытался разобраться, чем продиктовано такое поведение главной поп-звезды 2000-х.

Избавиться от боли

Как отметил эксперт, сама певица объясняет эти танцы стремлением избавится от боли, которая ее преследует. 41-летняя Бритни страдает защемлением нерва в правой части тела, что приводит порой к невыносимым болям. Разогрев тела через танцы ей помогает.

«Вспомним также, что в детстве будущая певица занималась художественной гимнастикой, и умеет грациозно двигаться. Но почему же ее танцы такие необычные? Странные движения в полуобнаженном виде, да еще и перед камерой, публикации в соцсетях. Стоит вспомнить истории с наркотиками и попадания Бритни в психиатрическую лечебницу. Это многое объясняет», — рассказал Костеренко в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Илья Питалев/©РИА Новости ]

Долгожданное освобождение

Кроме того, добавляет психолог, исполнительница хита Gimme More наконец освободилась от опеки своего отца и теперь может делать все, что хочет.

«Психологически это подростково-юношеское протестное поведение. Бритни хочет прочувствовать ту свободу, которой, наконец, достигла. При этом, ей хочется получить приятие и одобрение от фанатов. Ее поведение как бы кричит: принимайте меня любой! Мне можно! Такое приятие — это именно то, чего она недополучила, живя под затянувшейся родительской опекой», — заявил собеседник.

Ранее Бритни Спирс рассказала о душевной боли при разводе.