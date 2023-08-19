Бритни Спирс рассказала о душевной боли при разводе

Британская газета The Guardian накануне подтвердила развод пары. Источник ссылался на представителя Асгари. Тот заявил, что решение остается неизменным, а брачный договор не будет оспариваться.

«Как все знают, мы с Хесамом (полное имя Асгари, иранца по происхождению — ред.) больше не вместе... я немного в шоке... Но, честно говоря, я больше не могла терпеть эту боль», — написала Спирс в своих соцсетях.

Ранее портал TMZ сообщил, что Спирс и Асгари поссорились. По слухам, певица изменила своему супругу. Некоторые источники утверждают, что мужчина уже съехал из их дома. Также, по данным, источника у пары на протяжении нескольких месяцев наблюдались серьезные проблемы с отношениями.

Отмечалось, что Асгари редко появлялся дома, в Спирс любила устраивать драки.

Спирс 41 год, Асгари — 29 лет. В общей сложности пара была вместе семь месяцев. История их знакомства началась в 2016 на съемочной площадке. В одном из клипов, который записывала Спирс, Асгари снялся в качестве модели.

В 2019 году Спирс попала в психиатрическую больницу. В этом партнер решил ее поддержать. Асгари также поддерживал певицу в судебных тяжбах, связанных с опекой отца.