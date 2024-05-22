Встреча главных медицинских сестер областных больниц состоялась на базе стационара «Сукманиха»

Главные медицинские сестры областных больниц посетили стационара «Сукманиха» Московского областного противотуберкулезного диспансера для обмена опытом. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Отмечается, что по итогам встречи был намечен план дальнейшего сотрудничества и обмена опытом между медицинскими организациями. Медсестры отметили важность таких встреч для профессионального роста и повышения качества сестринского дела.

Проводила встречу главная медицинская сестра областного противотуберкулезного диспансера — Брунова Марина, она рассказала коллегам о нормативной базе, профессиональных наработках по направлениям сестринской деятельности. Особое внимание было уделено работе с лекарственными средствами (хранение, учет, применение) и санитарно-противоэпидемическому режиму.

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