Встреча с женским активом Подмосковья прошла в стенах Правительства региона

В стенах Правительства Подмосковья организовали встречу руководителей муниципальных отделений Московского областного регионального отделения Союза женщин России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области.

«Здоровое общество — это наши маленькие дети, наполненные любовью. Не красота спасет мир, а любовь! Я чувствую, что связь между бабушками и внуками потеряна, необходимо развивать институт бабушек. У нас год семьи, и нам необходимо вернуться к своим истокам и традициям, когда семья становится основой крепкого государства»», — заявила Председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России Екатерина Богдасарова.

В формате прямого диалога обсудили предстоящие выборы Президента Российской Федерации, безопасность очного голосования на избирательных участках, прозрачность избирательного процесса, вовлеченность молодежи в политическую жизнь региона, важность исполнения гражданского долга.

«Наша страна находится в моменте, когда маски сорваны, и перед нами стоит очередной вызов- неделя до выборов Президента Российской Федерации. Подмосковье занимает второе место в России по количеству избирателей. Мы — опорный регион, на котором лежит большая ответственность за будущее государства. Наши выборы честные, удобные и про справедливость», — сказала зампред Правительства региона Мария Нагорная.

Отдельное внимание уделили супругам и мамам тех, кто сейчас стоит на защите нашей Родины, и ветеранов специальной военной операции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Королев проверил готовность УИК в здании центра «Костино» к президентским выборам.