Встреча участника СВО Егора Матвиенко состоялась со студентами Электростальского колледжа

Во втором корпусе Электростальского колледжа прошла встреча учащихся с выпускником колледжа и участником специальной военной операции Егором Матвиенко, который несет службу в Херсонской области. Об этом рассказывает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Отмечается, что Егор Матвиенко, имеющий на своем счету две награды за отвагу и имени Суворова, рассказал студентам о своем опыте службы. Не скрывая сложностей, с которыми ему пришлось столкнуться, гость поделился историями из зоны боевых действий. Обучающиеся узнали о работе наших солдат по противодействию врагу, уничтожению целей ракетной артиллерией, авиацией. Гость также рассказал о двух ранениях, после которых сейчас проходит лечение в госпитале и находится в отпуске по ранению.

В ходе данной встречи боец подчеркнул, что именно забота о близких и понимание ценности каждого момента помогают преодолевать самые трудные испытания.