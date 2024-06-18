ВСУ атаковали резервуары с нефтепродуктами в Азове под Ростовом, начался сильный пожар

Украинские боевики в ночь на вторник, 18 июня, запустили на территорию Ростовской области боевые беспилотники. Часть из них угодила в резервуары с нефтепродуктами в городе Азов которые мгновенно вспыхнули.

Как проинформировал в соцсетях губернатор Ростовской области Василий Голубев, на месте вражеской атаки в настоящее время работают региональные оперативные службы.

Согласно предварительно полученной информации, жертв и пострадавших нет. Пожарные бригады МЧС производят тушение открытого огня.

Ранее мы сообщали, что ВСУ под покровом ночи атаковали при помощи боевого дрона Грайворонский городской округ Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, из-за сброса взрывного устройства с вражеского беспилотника на населенный пункт Макрая Орловка загорелся частный жилой дом. В результате взрыва была ранена местная жительница.