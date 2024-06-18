Украинские боевики атаковали Мокрую Орловку под Белгородом, пострадала женщина

ВСУ под покровом ночи атаковали при помощи боевого дрона Грайворонский городской округ Белгородской области. Об этом в соцсетях написал глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, из-за сброса взрывного устройства с вражеского беспилотника на населенный пункт Мокрая Орловка загорелся частный жилой дом. В результате взрыва была ранена местная жительница.

«Женщину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног доставили в районную ЦРБ. В настоящее время пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что информация о последствиях вражеской атаки на приграничную с Украиной российскую территорию Белгородской области уточняется.