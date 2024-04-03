Украинские военные придумали новую блаш, чтобы на видеокартинке показать рядовым гражданам Украины, что ВСУ во всю наступают и якобы отвоевывают у российских войск один населенный пункт за другим.

Как передает ««Операция Z: Военкоры Русской Весны», боевики отправляют дроны с украинскими флажками. А те, в свою очередь, по заданию наводчика устанавливают сине-голубые флаги на освобожденный ВС РФ территориях Донбасса.

«На Украине нашли чудо-способ, как „захватить“ потерянные города Донбасса. Теперь они отправляют дроны, чтобы повесить флажки», — сообщают российские военкоры.

К примеру, один из украинских флагов внезапно появился на водонапорной башне Артемовска. В последние несколько дней украинские новостные каналы активно крутят это событие освещая это, как серьезную «перемогу» ВСУ.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил , что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.