ВСУ начали использовать конницу в бою из-за нехватки транспорта

Украинские войска в зоне проводимой ВС РФ спецоперации начали привлекать на поле боя кавалерию, пишет австрийское издание EXXpress.

Отмечается, на такой оригинальный по нынешним меркам шаг ВСУ вынудила пойти катастрофическая нехватка транспорта на передовой.

«В любом случае, четвероногий друг должен быть защищен от пуль и устойчив к стрельбе», — сообщается в материале.

В качестве подтверждения журналисты публикую снимки, на которых, как пишет издание, запечатлен сидящий верхом на лошади с ПТРК Javelin украинский боец 3-й штурмовой бригады ВСУ

Ранее стало известно, что ВСУ, после непрекращающихся российских ракетных ударов, готовятся к сдаче Харькова. В Киев из города потянулись косяки элитных авто