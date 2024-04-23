Сломанные человеческие судьбы: ВСУ среди ночи ударили по Каховке в Херсонской области

Украинские боевики в ночь на вторник, 23 апреля, обстреляли города Каховка в Херсонской области, сообщил в соцсетях глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

Он проинформировал, что в результате вражеской атаки была полностью разрушена станция техобслуживания (СТО) «Малахов». По словам Филипчука, по счастливой случайности обошлось без жертв и пострадавших.

«Сгоревшие автомобили каховчан, ущерб бизнесу, безработные сотрудники, сломанные человеческие судьбы — результат очередного теракта киевского режима», — написал Филипчук.

Ранее губернатор Гладков сообщил, что 120 жителей Белгородской области погибли с начала украинских обстрелов, из них 11 детей.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.