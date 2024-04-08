Минобороны в утренней сводке сообщили об уничтожении российскими боевыми расчетами комплексов «Град» вражеской РСЗО «Вампир», обстреливающую все последние дни Белгородскую область.

Отмечается, что «Вампир» находился в приграничной труднодоступной, заболоченной местности. Специально, чтобы не быть обнаруженным. Однако скрыться от российской разведки вражеской технике не удалось.

«Расчет реактивной системы залпового огня „Град“ группировки прикрытия государственной границы уничтожил вместе с боекомплектом вражескую РСЗО „Вампир“», — передает РИА Новости информацию Минобороны.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.

Ранее мы сообщали, что губернатор Синегубов пригрозил жителям Харьковской области скорой принудительной эвакуацией.