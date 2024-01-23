Вторая очередь строительства ведется в ЖК «Равновесие» в Одинцовском округе

В Одинцовском округе продолжают возводить ЖК «Равновесие», строительство ведется по принципам GreenDevelopment с увеличенной площадью остекления и соблюдением энергоэффективности. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

«В настоящее время идет строительство второй очереди квартала — ее готовность составляет 58%, здесь завершены все монолитные работы, ведется кладка стен и обустройство кровли», — говорится в сообщении.

В рамках второй очереди строители уже возвели детский сад, рассчитанный на 360 детей. Его передадут на баланс муниципалитета. Девелопер проекта ГК «Кортрос» выполняет работы на нескольких объектах, уточнили в ведомстве. Отметим, что рядом с жилым комплексом расположены земли Звенигородского лесничества, включающие 107 тысяч гектаров леса, в том числе реликтового.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.