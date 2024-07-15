Вторая смена началась в пришкольных лагерях Московской области

В пришкольных лагерях Подмосковья началась вторая смена, с начала лета в них отдохнули более 64 тысяч детей. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ведомстве уточнили, что лагерь организовали в 80 учебных заведениях региона, школы примут около пяти тысяч ребят. Смены в них посвящены спорту, патриотизму, Году семьи, Движению первых и не только. Для детей подготовят развивающие занятия, спортивные игры, экскурсии и многое другое. Программу разрабатывают с учетом рекомендаций Минпросвещения России.

«Лагеря будут работать до конца лета, ожидается еще одна заключительная смена, которая начнется 1 августа и примет более 1,2 тысячи ребят», — заключили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.