Вторая страна подряд отменила концерт Бориса Гребенщикова

Лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков* не выступит в Дубае, ОАЭ. Причиной отмены концерта стало плохое самочувствие артиста, о чем сообщили на сайте для покупки билетов.

Подробностей о состоянии Гребенщикова нет. Известно, что его концерт в ОАЭ должен был состояться через два дня, 28 февраля. Мероприятие планировалось в клубе The Square. Однако после отказа музыканта выступать, сообщили, что деньги зрителям вернуться автоматически. Дату нового концерта в Дубае обещали опубликовать позже.

«P.S. Важно подчеркнуть, что причина отмены концерта никоим образом не связана с политическим давлением, спросом на билеты, организационными аспектами или иными внешними факторами. Это исключительно медицинская необходимость артиста, и мы уверены в ваших разумности, великодушии и понимании», — уточняется на сайте.

Примечательно, что ранее концерты Гребенщикова дважды отменили в Индии. Тогда объяснили произошедшее непредвиденными обстоятельствами.

Ранее сообщалось, что Диана Арбенина пришла в бешенство из-за отмены концерта в РФ.

*признан иностранным агентом по решению Минюст РФ.