«12 кривоногих упырей написали хреновы бумажки»: Арбенина пришла в бешенство после отмены концерта в Приморье

Концерты российской исполнительницы и фронтмена «Ночных снайперов» Дианы Арбениной отменили во Владивостоке и Южно-Сахалинске. Все это привело певицу в неописуемое бешенство, передает Baza.

Напомним, концерт Дианы Арбениной во Владивостоке должен был состояться в Приморье 27 февраля.

По словам Арбениной, ее концерт на ледовой арене столицы Приморья поставили в стоп-лист в последний момент, назначив на это время соревнования по чир-спорту.

Сама же певица отказывается верить в официальную причину, считая, что за отменой выступления в Приморье стоит движение «Культурный фронт России», написавший обращение к местным властям с требованием отменить ее шоу.

«Владивосток вообще… 12 каких-то кривоногих упырей написали какие-то хреновы бумажки. И из-за этого власти города опрокинули 5 тысяч человек, купивших билеты. Я должна молчать об этом? Какого чёрта? Я молчать об этом не буду. Даже если сегодня вы видели меня на сцене в последний раз, я не жалею о том, что сегодня сказала», — вышла из себя Арбенина во время своего концерта в соседнем Хабаровске.

Соревнования по чир-спорту певица назвала абсолютно бесполезной затеей, а его участниц бездельницами.

«Знаете, что такое чир-спорт? Это чирлидерши, девчонки, которые выходят перед баскетбольными выступлениями», - отрезала Арбенина.

Ранее мы писали, что мэр Владивостока потребовал отменить в городе концерты Орбакайте и Арбениной. Выступления последней уже были отменены в Саратове, Томске и других российских городах.